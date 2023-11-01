英伟达发布 546.01 WHQL 图形驱动，支持《使命召唤：现代战争 3》游戏

IT之家 11 月 1 日消息，英伟达近日发布了 546.01 WHQL 图形驱动，重点修复了《光环：无限》中加载时间增加和性能下降的问题，并支持即将推出的《使命召唤：现代战争 3》游戏。

IT之家在此附上 546.01 WHQL 图形驱动更新内容如下：

本次更新亮点：

为《使命召唤：现代战争 3》游戏做好准备

本次 Game Ready 驱动程序为《使命召唤：现代战争 3》、《异步解离》（Desynced）、《退潮》（Jusant）和《机械战警：暴戾都市》（RoboCop：Rogue City）等支持 DLSS 3 技术的游戏，提供最佳的游戏体验。

修复游戏 BUG：

《光环：无限》：修复安装驱动程序 545.84 后加载时间增加

《光环：无限》：修复基于 Maxwell 的 GPU 上观察到性能明显下降的问题。

修复常规错误：

NVTOPPS 停止时，Windows 事件查看器错误地记录错误。

C3 OLED 电视在 NVIDIA 控制面板中未显示为经过验证的 G-SYNC 兼容显示器。

驱动更新之后 Stable Diffusion 性能下降的问题。

下载地址：https://www.nvidia.cn/geforce/drivers/

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。