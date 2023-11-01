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英伟达发布 546.01 WHQL 图形驱动，支持《使命召唤：现代战争 3》游戏

2023/11/1 9:56:38 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 11 月 1 日消息，英伟达近日发布了 546.01 WHQL 图形驱动，重点修复了《光环：无限》中加载时间增加和性能下降的问题，并支持即将推出的《使命召唤：现代战争 3》游戏。

IT之家在此附上 546.01 WHQL 图形驱动更新内容如下：

本次更新亮点：

  • 为《使命召唤：现代战争 3》游戏做好准备

  • 本次  Game Ready 驱动程序为《使命召唤：现代战争 3》、《异步解离》（Desynced）、《退潮》（Jusant）和《机械战警：暴戾都市》（RoboCop：Rogue City）等支持 DLSS 3 技术的游戏，提供最佳的游戏体验。

修复游戏 BUG：

  • 《光环：无限》：修复安装驱动程序 545.84 后加载时间增加

  • 《光环：无限》：修复基于 Maxwell 的 GPU 上观察到性能明显下降的问题。

修复常规错误：

  • NVTOPPS 停止时，Windows 事件查看器错误地记录错误。

  • C3 OLED 电视在 NVIDIA 控制面板中未显示为经过验证的 G-SYNC 兼容显示器。

  • 驱动更新之后 Stable Diffusion 性能下降的问题。

下载地址：https://www.nvidia.cn/geforce/drivers/

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关键词：英伟达驱动

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