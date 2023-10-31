消息称英伟达 B100 加速卡已进入供应链认证阶段，初期基板 100% 由纬创供应

IT之家 10 月 31 日消息，根据 CTEE 报道，英伟达计划 2024 年推出 AI 加速卡 GB200（B100），目前已进入供应链认证阶段。

报道称富士康正积极争取 B100 加速卡订单，计划成为 B100 基板的第二家供应商。但非官方消息称，英伟达出于良率等多方面的因素考虑，在量产 B100 加速卡初期，其基板 100% 由纬创供应。

值得注意的是，富士康旗下的鸿禾科技正在积极生产 H100 产品，是争取订单的有力竞争者。

IT之家注：英伟达当前主流 H100 系列 GPU 模块和基板的供应商主要为纬创资通和富士康两家公司，人工智能的快速发展加剧了装配厂之间的竞争。

纬创资通作为 NVIDIA DGX 和 HGX 架构中 H100 基板的独家供应商，还独家为 DGX 提供主板和组装 AI 服务器。随着下半年基于 NVIDIA DGX 和 HGX 架构的 H100 系列 AI 服务器出货量稳步增长，纬创 AI 服务器相关产品业务持续增长。

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