黄仁勋曾纹身庆祝英伟达股价突破 100 美元，如今表示不会再这么做

IT之家 11 月 1 日消息，英伟达公司首席执行官黄仁勋在公司股价每股达到 100 美元时，为庆祝这一里程碑，称在自己的手臂上纹了一个公司的标志。然而，他现在似乎并不打算再次纹身。

在 HP 在线节目《The Moment》的一次采访中，主持人 Ryan Patel 问到黄仁勋是否会考虑再次纹身。黄仁勋回答说：“优雅地变老，不会再有纹身了。”他还补充说，纹身的痛苦远超过人们所说的。

黄仁勋此前也曾抱怨过他的纹身。2017 年 11 月，他在接受《财富》杂志采访时表示，他曾想要扩大纹身图案，但回忆起了纹身时“像婴儿一样哭泣”的情形，他说：“我的孩子们当时也在场，他们告诉我要控制自己。”

目前尚不清楚黄仁勋何时在左臂上纹下了这个标志。自 1999 年英伟达公司上市以来，其股票已经拆分了五次。今年以来，由于生成式人工智能的热潮，英伟达的股价已经接近翻倍。

股价的飙升也使得黄仁勋今年的财富增长了 166%，根据彭博亿万富翁指数，截至 10 月 31 日，他的估计净资产为 367 亿美元（IT之家备注：当前约 2690.11 亿元人民币）。

此外，黄仁勋还以经常穿着黑色皮夹克而闻名。当被问及如何看待自己因穿着皮夹克而成为时尚偶像时，黄仁勋谦虚地回答：“别这么说，我很高兴我的妻子和女儿帮我打扮。”

英伟达公司股票在周一收盘时上涨了 1.6%，每股报价为 411.61 美元。今年迄今为止，该股票已经上涨了超过 180%。

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