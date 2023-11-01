上汽大众 10 月新能源汽车销量超 1.6 万辆，同比增长 136%

IT之家 11 月 1 日消息，上汽大众今日发布公告，上汽大众新能源汽车 10 月销售合计超 1.6 万辆，同比增长 136%。

上汽大众表示，ID. 家族已连续 4 个月销量破万，10 月销量达到 15,060 辆，同比增长 192%，刷新月交付纪录。截至目前，ID. 家族累计销量已超 180,000 辆。

其中，上汽大众 ID.3 车型 10 月销量达 1.2 万辆。据IT之家此前报道，7 月 7 日，2023 款上汽大众 ID.3 宣布至高立减 3.7 万元，售价 12.59 万元起，引发了一波购买热潮，环比增长 689%。

2023 款大众 ID.3 长宽高分别为 4261/1778/1568 毫米，轴距为 2765 毫米，搭载永磁同步电机，最大功率为 125kW，最大扭矩为 310N・m，匹配单速比两级减速器；内置 52.8 千瓦时三元锂离子电池，CLTC 综合工况下纯电续航为 450 公里，0-50 公里加速 3 秒，最高车速 160km/h。

IT之家附目前已公布 2023 年 10 月销量的车企：

零跑汽车 10 月交付 18202 台，同比增长 159%。

岚图汽车 10 月交付 6067 辆，同比增长 138%。

红旗品牌 10 月零售销量突破 37200 台，同比增长 28.5%，其中新能源产品零售销量突破万台。

阿维塔 11 汽车 10 月交付 3888 台：环比增长 26.11%，创历史新高。

smart 品牌国内累计交付 45873 台，10 月交付 3007 台。

五菱缤果汽车 10 月销量 26007 辆，累计突破 15 万辆。

上汽大众新能源汽车 10 月销量超 1.6 万辆，同比增长 136%。

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