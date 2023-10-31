母公司大众不给力，保时捷将在未来车型中内置谷歌应用和生态系统

IT之家 10 月 31 日消息，保时捷今天宣布，未来的车型将使用谷歌的导航、语音助手和生态系统，谷歌生态系统的这种整合将包括谷歌地图、谷歌 Assistant 以及通过谷歌 Play 商店提供的各种应用。

IT之家注意到，今年早些时候，保时捷表示正在考虑采用谷歌的软件作为其车载信息娱乐系统，这表明其母公司大众仍在努力解决其软件问题。今天，大众表示计划在其内部软件供应商 Cariad 裁减约 2000 个工作岗位，这将推迟其新架构的推出。

就在几个月前，大众推出了一个全新的应用商店，旨在为旗下汽车品牌提供服务。该计划是让驾驶者找到适合车载使用的第三方应用，包括 TikTok、Spotify 等。Cariad 首席执行官 Dirk Hilgenberg 当时表示：“这是我们想要展示的新水平的数字体验”，同时也允许支持原生谷歌应用。

近年来，随着越来越多的驾驶者（和乘客）期望汽车上的功能和特性与他们的智能手机相媲美，专门为汽车使用而设计的应用越来越受欢迎。而像苹果 CarPlay 和 Android Auto 这样的软件在很大程度上绕过了原生车载体验，这让不想把所有这些都让给科技公司的汽车制造商感到不满。

通过集成谷歌 Play 商店提供的应用，保时捷是最新加入采用谷歌内置系统（GoogleBuilt-in）或 Android Automotive 作为其车辆系统的汽车制造商，其它厂商还包括本田、通用、极星、沃尔沃和福特。

保时捷计划在本世纪中期推出第一批配备谷歌内置系统的车辆，不过该公司没有透露哪些车型会率先搭载该系统。

保时捷仍有可能允许用户使用苹果 CarPlay 和 Android Auto，将他们的手机屏幕镜像到车辆的屏幕上。到目前为止，只有通用表示会禁用手机镜像功能。

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