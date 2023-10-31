Microsoft MVP 接棒，微软 12 月 31 日终止 Windows Insider MVP 计划

IT之家 10 月 31 日消息，微软向 The Register 和 Windows Latest 媒体确认，计划 2023 年 12 月 31 日终止 Windows Insider MVP 计划。

微软官方在新闻稿中写道:

微软为了在现有项目中进一步推广 MVP 模式，我们已经决定于 2023 年 12 月 31 日起，终止 Windows Insider MVP 计划。 当前所有 Windows Insider MVP 成员将被提名加入 Microsoft MVP 计划，后者提供类似的福利内容，并会加强全球 Microsoft MVP 用户之间的互动。

IT之家注：据微软官网介绍，Windows Insider MVP（Windows 预览体验成员 MVP）旨在表彰对 Windows 充满热情并在其社区内积极倡导 Windows 的技术专家、社区领袖。MVP 成员遍布全球，并受到对外测试 Insider Preview 版本和提交反馈的热衷推动，以期协助改进 Windows，通过论坛为技术社区作出贡献，目的是帮助其他人实现更多目标。

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