谷歌宣布明年将公开提供 RISC-V 版 Android 模拟器

IT之家 10 月 31 日消息，据谷歌开源博客消息，谷歌公布了一系列 Android 平台对开源架构 RISC-V 的未来支持计划，并表示准备明年推出 RISC-V 版的 Android 模拟器。

▲ 图源 谷歌博客

IT之家经过查询得知，谷歌在去年底举行的 RISC-V 峰会上，就宣布计划让 RISC-V 成为 Android 的 T1 级支持架构，将 RISC-V 架构地位提至与 ARM 处理器同一水平。

而 Android Open Source Project (AOSP) 从去年 9 月起，就开始接受 RISC-V 补丁，目前已经进入到了成熟支持阶段（mature support），谷歌声称，开发者现在已经可以在自己的机器上构建、测试和运行 RISC-V 的 Android。

▲ 图源 谷歌博客

谷歌同时表示，今年晚些时候，开发者可以更轻松地调试 riscv64 Android 应用程序，到明年，谷歌计划公开提供 RISC-V 版 Android 模拟器。

▲ 图源 谷歌博客

不过现阶段 AOSP 对 RISC-V 的支持还比较原始，Android Runtime (ART) 的完全优化后端还在开发之中。

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