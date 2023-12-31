世界海拔最高光伏项目“西藏才朋”正式并网发电，日发电量可满足近 4000 户家庭

IT之家 12 月 31 日消息，据央视报道，世界海拔最高光伏项目 —— 华电西藏 5 万千瓦才朋光伏项目于 12 月 30 日上午正式投入运营，它每天的发电量可以满足近 4000 户家庭的用电需求。

据介绍，该项目位于西藏自治区山南市海拔区间 4994~5100 米的地区，高度和珠峰大本营海拔相当，是目前世界最高海拔光伏项目。

IT之家查询发现，整个项目共安装光伏板近 8 万块。配套组件 3000 多组，总重量 3 万吨。该项目总装机容量达 50 兆瓦，并配套 40 兆瓦时储能设施，投产后每年可发出清洁电能 9000 万千瓦时，减排二氧化碳 9.2 万吨，相当于在青藏高原种植了 330 万棵树。

官方还提到，项目首次在 5000 米超高海拔地区成功落地应用国产光伏组件、逆变器、箱式变压器等光伏设备，确保设备在特殊气候条件下安全稳定运行，光电转换率达到低海拔地区同等水平。探索并应用高寒草甸植被保护及恢复技术，采取骡马运输及人力施工方式，最大限度减少施工对高原脆弱生态的扰动。项目积累的建设经验对于推进超高海拔地区新能源开发具有重要借鉴意义。

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