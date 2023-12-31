比亚迪仰望 U6 轿车实车曝光，展示“家传技艺”原地掉头

IT之家 12 月 31 日消息，博主 @吴颖碎碎念 日前放出了一段神秘新车视频，展示的是这款车“原地掉头”的本领。吴颖声称这款新车“疑似是”比亚迪仰望 U6，IT之家将该车和以往被曝光的谍照、专利图进行对比之后，基本确定这款新车就是仰望 U6 的测试车。

从外观来看，这款新车拥有饱满、修长的外形轮廓，同时还能隐约看到其家族化的大灯造型 —— 按照官方的说法就是“时空之门”。整车呈现出轿跑姿态，线条显得柔中带刚，颇具力量感。

再说回这段视频。新车正在进行“原地掉头”测试，而这项本领此前在仰望品牌的开山之作 —— 百万级硬派越野仰望 U8 身上一举成名。据仰望汽车官方介绍，这是易四方的标志性功能：基于四轮差动控制的能力，能实现高附着路面的敏捷转向和原地掉头功能。

易四方是中国国内首个量产的四电机驱动技术，能够凭借四电机独立矢量控制技术对车辆四轮动态实现精准控制。比亚迪董事长兼总裁王传福今年年初曾表示，仰望品牌未来将率先应用众多比亚迪集团的顶尖技术。

据IT之家此前报道，今年 9 月举行的 2023 中国汽车工程学会汽车空气动力学分会学术年会上， 仰望 U6 以一种非常特殊的形式间接完成“首发亮相”：该车凭借其 0.195 的风阻系数，获评中汽动力学 2023 年度 C-STAA（ChinaState-of-the-Art Technology of Automobile Aerodynamics，中国汽车空气动力学先进技术）车型。

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