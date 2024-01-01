IT之家 1 月 1 日消息，一汽奔腾宣布 2023 年累计销量 120666 辆，同比增长 59.4%，达到 8 年来最高水平。其中海外、新能源销量均创历史新高。

从产品线上看，奔腾 B70、T55、T90 等车型是一汽奔腾的主销产品。中期改款车型第四代奔腾 B70 于 12 月 8 日上市，共推出 2.0T 领御版、2.0T 领航版两款车型，分别售价 12.99 万元、13.79 万元。

该车搭载中国一汽 2.0T 发动机 + 爱信 6AT 黄金动力总成，最大功率 165kW，最大扭矩 340N・m。

IT之家附目前已公布 2023 年 12 月 / 全年销量的车企：

上汽大众 ID. 家族 12 月销售 1.9 万辆汽车，2023 年累计 10.97 万辆。

长城汽车 2023 年海外销量首破 30 万辆，累计破 140 万辆。

广汽埃安 2023 全年累计销量超 48 万辆，同比增长 77%。

红旗品牌 2023 年零售销量突破 37 万辆，同比增长 29.5%，其中新能源零售销量突破 8.5 万辆，同比增长 135%。

一汽丰田 2023 零售销量 800018 辆，同比增长 4.1%，产量 802666 台。

岚图汽车 12 月销量 10017 辆，同比增长 479%；2023 全年销量 50552 辆，同比增长 160%。

极氪汽车 12 月交付量为 13476 辆，同比增长 18.9%；全年累计交付量达 118685 辆，同比增长 65%。

理想汽车 12 月交付 50353 辆同比增长 137.1% 成功突破五万辆，2023 年累计交付 37.6 万辆。

一汽奔腾 2023 全年累计销量 120666 辆，同比增长 59.4%。

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