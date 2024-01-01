小米公布 9 项限时服务权益：部分机型换电池、外屏碎维修 8 折

IT之家 1 月 1 日消息，小米科技年货节现已开启，小米公布 9 项服务权益，活动时间 1 月 1 日-7 日。

30 款手机电池换新享 建议零售价 8 折

38 款手机外屏碎维修享 建议零售价 8 折

油烟机深度清洁保养享 5 折， 84.5 元活动价 可享受一次官方上门服务

洗衣机深度清洁保养享 5 折， 59.5 元活动价 可享受一次官方上门服务

空调深度清洁保养享 5 折：立式空调深度清洁 活动价 79.5 元 ，挂式空调深度清洁 活动价 59.5 元

笔记本深度清洁保养享 5 折， 49.5 元 到店享官方深度清洁服务

摄像机上门安装服务享 8 折：打孔版安装服务 活动价 64 元 ，常规版安装 活动价 48 元

智能猫眼上门安装服务享 8 折， 活动价 48 元

智能门铃上门安装服务享 8 折，活动价 48 元

IT之家附 8 折电池换新活动机型：

外屏碎维修 8 折活动机型：

此外还有小米之家焕新超值特惠，至高额外补贴 1600 元，支持回收小米和非小米品牌；分期新客立减 30 元，至高 3 期免息。

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