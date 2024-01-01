小米公布 9 项限时服务权益：部分机型换电池、外屏碎维修 8 折

IT之家 1 月 1 日消息，小米科技年货节现已开启，小米公布 9 项服务权益，活动时间 1 月 1 日-7 日。
30 款手机电池换新享建议零售价 8 折
38 款手机外屏碎维修享建议零售价 8 折
油烟机深度清洁保养享 5 折，84.5 元活动价可享受一次官方上门服务
洗衣机深度清洁保养享 5 折，59.5 元活动价可享受一次官方上门服务
空调深度清洁保养享 5 折：立式空调深度清洁活动价 79.5 元，挂式空调深度清洁活动价 59.5 元
笔记本深度清洁保养享 5 折，49.5 元到店享官方深度清洁服务
摄像机上门安装服务享 8 折：打孔版安装服务活动价 64 元，常规版安装活动价 48 元
智能猫眼上门安装服务享 8 折，活动价 48 元
智能门铃上门安装服务享 8 折，活动价 48 元
IT之家附 8 折电池换新活动机型：
外屏碎维修 8 折活动机型：
此外还有小米之家焕新超值特惠，至高额外补贴 1600 元，支持回收小米和非小米品牌；分期新客立减 30 元，至高 3 期免息。
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。