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小米公布 9 项限时服务权益：部分机型换电池、外屏碎维修 8 折

2024/1/1 12:29:14 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 1 月 1 日消息，小米科技年货节现已开启，小米公布 9 项服务权益，活动时间 1 月 1 日-7 日。

  • 30 款手机电池换新享建议零售价 8 折

  • 38 款手机外屏碎维修享建议零售价 8 折

  • 油烟机深度清洁保养享 5 折，84.5 元活动价可享受一次官方上门服务

  • 洗衣机深度清洁保养享 5 折，59.5 元活动价可享受一次官方上门服务

  • 空调深度清洁保养享 5 折：立式空调深度清洁活动价 79.5 元，挂式空调深度清洁活动价 59.5 元

  • 笔记本深度清洁保养享 5 折，49.5 元到店享官方深度清洁服务

  • 摄像机上门安装服务享 8 折：打孔版安装服务活动价 64 元，常规版安装活动价 48 元

  • 智能猫眼上门安装服务享 8 折，活动价 48 元

  • 智能门铃上门安装服务享 8 折，活动价 48 元

IT之家附 8 折电池换新活动机型：

外屏碎维修 8 折活动机型：

此外还有小米之家焕新超值特惠，至高额外补贴 1600 元，支持回收小米和非小米品牌；分期新客立减 30 元，至高 3 期免息。

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关键词：小米小米科技年货节

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