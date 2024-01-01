广汽集团：2024 年加快建设 1000V 高压平台超充终端，目标 1 万个起步

IT之家 1 月 1 日消息，近日，昊铂超级充换电中心开业活动暨广汽能源 2024“万桩计划”发布会在重庆市江北嘴举办。

广汽集团在本次活动上宣布，将在 2024 年加速推进高质量充换电行动，加快布局建设 1000V 高压平台超充终端，目标 1 万个起步，不设上限，同时实现私桩用户突破 100 万。今后，广汽能源将以昊铂重庆江北嘴超级充换电中心为样本，在全国围绕城市城际、县域乡镇全面发力。

▲ 图源广汽集团官微

广汽集团表示，昊铂重庆江北嘴超级充换电中心的建成，标志着广汽能源补能体系 2.0 时代“高质量充电行动”已经全面开启。这是广汽能源深度践行广汽集团 2⁶能源行动，打造可充可换、可买电可卖电的全新能源生态 1+N 场景的全新尝试。

IT之家注意到，广汽集团近年来不仅在新能源汽车市场广泛布局，还在供应链进行了大量投入。

▲ 图源广汽集团官微

去年 12 月 12 日，广汽埃安因湃电池智能生态工厂竣工，并发布弹匣电池 2.0 新突破 —— P58 微晶超能电池，号称“超高安全，针刺不冒烟、不起火，电芯温升 < 1°C”。

据介绍，P58 微晶超能电芯寿命大于 150 万 km，磷铁续航超 700km，整包能量密度为 146.5Wh/kg。2026 年，全固态电池将在因湃产线量产，率先搭载于昊铂品牌车型。

广汽集团表示，因湃电池智能生态工厂是广汽埃安能源生态闭环的最后一块拼图，采用 1056 项安全工艺，单线产能 6GWh，年减少 2.5 万吨二氧化碳排放。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。