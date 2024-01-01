广汽埃安豪华品牌昊铂公布充电终身免费权益，覆盖全国 90% 充电桩

IT之家 1 月 1 日消息，广汽埃安旗下高端豪华品牌昊铂宣布，1 月 1 日起购买昊铂品牌产品（昊铂 HT、昊铂 GT、昊铂 SSR）的用户，即可享受终身免费充电权益，活动时间 1 月 1 日 0 时-3 月 31 日 24 时，适用于昊铂自建充电桩及第三方合作充电桩。

IT之家注意到，昊铂 App 接入全国近百万根充电桩，每 3 个加油站覆盖的范围就有 4 个昊铂联盟免费充电站（昊铂联盟充电站约 14.5 万座，全国加油站约 11 万座）。昊铂首次实现查-导-充-付全流程打通，无需提前支付。

值得一提的是，终身免费充电权益限 2200 度 / 年。昊铂 HT“龙年幸福家庭包” 及昊铂 GT“龙年畅玩无忧包”同步上线。

龙年幸福家庭包

0 首付 5 年低息 / 3 年 15 万 0 息

置换车款减免至高 8000 元

龙年畅玩无忧包

0 元购 20000 元新年购车基金

0 元购 5000 元保险基金

0 首付 5 年低息 / 3 年 15 万 0 息

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