苹果高管：连续互通 Continuity 功能是苹果生态的核心一环

IT之家 1 月 2 日消息，苹果两位高管近日接受《福布斯》杂志采访时表示，公司对连续互通（Continuity）功能抱有很高的期望，是构建软件生态的核心一环。

苹果公司对连续互通功能的愿景，是方便用户在多台设备之间无缝复制和粘贴内容，其操作体验就像是在一台设备上一样。

平台产品营销部的 Stephen Tonna 说，连续互通的目标是让用户在处理日常任务时“更有效率、更有创造力”。

他表示：

这就是连续互通的意义所在，这套丰富的功能可以让你在设备之间无缝移动，帮助你在日常生活中提高工作效率和创造力。

连续互通的另一个好处是，它不需要任何事先设置，只需在所有预定设备上使用相同的 Apple ID 登录即可。

Mac 产品营销部的 Colleen Novielli 将 Continuity 所提供的功能描述为 "令人惊叹的时刻"，它以一种只有苹果才能做到的优雅而简单的方式大大提高了工作效率。

部分连续互通功能已经存在了一段时间了，但让人惊叹的时刻到来了，因为只有使用苹果设备和苹果生态系统才能实现这一点，只有苹果公司才会关注这一点，而且你能从它们的协同工作中获得更高的生产力。

Novielli 表示连续互通是苹果公司在硬件、软件和服务方面融合的又一例证。苹果公司的主要目标不是设计“单纯的产品”，而是设计完整的用户体验。

Novielli 表示：

我们并不是单纯的设计产品，更重要的是设计用户体验，而我们拥有实现这种体验的所有组件，连续互通就是我们设计理念的一个体现。

IT之家附上苹果对该功能的介绍如下： 单独使用 Mac、iPad、iPhone 或 Apple Watch 时，你已能够成就非凡之事。将它们搭配使用，你将可以创造更多精彩。 你可以将 iPhone 用作 Mac 的摄像头；无需拿起 iPhone，便可接打电话；戴着 Apple Watch 时，你的 Mac 还能自动解锁。如此默契，只因它们本就是为相互配合而生。

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