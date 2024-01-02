Square Enix 社长：今年将积极改善旗下游戏质量、引入 AI 等新技术进行内容开发

IT之家 1 月 2 日消息，Square Enix 新任社长桐生隆司日前发布了 2024 年总裁新年信，概述了公司今年的主要战略方向，其中主要提到“三大重点”，即“改善游戏质量”、“强化发行能力”、“引入 AI 等新技术”。

Square Enix 旗下游戏褒贬不一，此前曾有匿名员工和承包商称“公司的结构和游戏品控问题较为严重”，据IT之家早前报道，例如《无限神速斩：勇者斗恶龙 达伊的大冒险》便因质量不佳，导致“发售 3 月回收价 100 日元”，而《Forspoken》、《神领编年史》等作也纷纷遭到玩家恶评。

对此，桐生隆司表示 Square Enix 正针对现有在研游戏进行审核，从而打造 “比以往任何时候都更能满足客户期望的产品和服务”、“努力强化公司内容开发能力”。

而在发行能力方面，桐生隆司表示，他已经重新评估了整个 Square Enix 集团，听取了“客户、股东、投资者、员工和其他利益相关者”的反馈意见，未来将继续推动“游戏数字化”发展，并加强全球发行能力，“在最大限度地提高新游戏销量的同时销售更多的老游戏，从而扩大公司 IP 粉丝群”。

最后，桐生隆司进一步谈到了 AI 在 Square Enix 游戏中的应用，声称公司正积极将 AI 等新技术应用到公司内容开发与发行职能中，从而改善开发效率，并带来更多“新形式的娱乐内容”。

相关阅读：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。