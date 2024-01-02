消息称小米平板 7 Pro 配 10000mAh 电池、支持 120W 快充

IT之家 1 月 2 日消息，国外科技媒体 gsmchina 深入挖掘 Mi Code，发现小米平板 7 Pro 将配备 10000mAh 大容量电池，并支持 120W 快速充电。

小米平板 7 Pro 内置 10000mAh 大容量电池，可以提供持久的续航体验。此外该平板支持 120W 快充，可以高强度使用或紧急情况下，在短时间内快速充电。

IT之家此前报道，小米平板 7 Pro 内部代号为 sheng（笙），型号为 N81A。

小米平板 7 Pro 将会采用来自天马的 10 英寸 LCD 屏幕，预估分辨率为 1480*2367，支持 144Hz 刷新率，屏幕尺寸上相比小米平板 6 Pro（11 英寸）更小一些。

小米平板 7 Pro 搭载骁龙 8 Gen 2，而小米平板 6 Pro 使用的是骁龙 8+ Gen 1，新平板在性能方面会比前代更好。

小米平板 7 Pro 背面配有主摄和深度传感器两个摄像头，正面有个自拍摄像头，只是目前尚不清楚具体规格。

报道称小米平板 7 Pro 具有 4x 立体声系统，仅在国内市场上市，预装基于安卓 14 的澎湃系统。

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