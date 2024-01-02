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微软今年有望大幅更新 Xbox 成就系统，引入“白金奖杯”等特性

2024/1/2 10:19:44 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
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IT之家 1 月 2 日消息，微软在 Xbox 360 时代推出了成就功能，不过到了今天相关功能已经显得有些老套，Xbox 内部人士 Shpeshal Nick 近日在最新一期的 Xbox Era 视频中，谈到微软目前正专心于“Xbox 成就系统的运行情况”，集中修复一系列 Bug，并计划在未来为成就系统带来更多功能

IT之家注意到，当前微软 Xbox 成就系统主要包含“游戏统计信息”与“点数”，其中“游戏统计信息”主要记录玩家游戏时长等数据，而“点数”即玩家完成一项游戏成就后所得到的相应点数，在 Xbox 360 时代，相关点数可用于为玩家的 Xbox 角色购买服装等小部件，不过微软在 Xbox One 时代砍掉了相关功能。

Shpeshal Nick 提到，微软今年有望在今年对 Xbox 成就系统进行“大刀阔斧”式更新，有望引入类似“索尼 PSN 白金奖杯”的成就功能，还将优化一系列细节，例如“允许玩家将成就固定在个人资料卡上”

据悉，Shpeshal Nick 的消息与微软游戏业务负责人菲尔・斯宾塞（Phil Spencer）的言论相同，后者此前声称将对“Xbox 的成就系统进行大修”，但没有提及具体更新要点。

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关键词：Xbox成就微软游戏

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