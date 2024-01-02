苹果 Vision Pro 头显外观专利获批：展示顶带等配件细节

IT之家 1 月 2 日消息，苹果公司近日获批了 46 项关于 Vision Pro 头显的外观设计专利，其中涵盖了可选的头顶背带、屏幕滤镜、Light Seal 等等。

这些外观设计专利有别于技术专利，并不包含任何技术参数和相关描述，主要展示 Vision Pro 头显的各种配件外观设计。

在其中一项专利中，明确展示了 Vision Pro 头显的头顶背带，IT之家今年 6 月援引古尔曼报道，苹果为该头显准备了另外一根头顶背带，帮助分担重量。

古尔曼在推文中写道：

苹果 Vision Pro 头显还配有额外的头带，绕过头部，分担重量。苹果在开幕演讲中没有提及这点，在体验区其实有提供，但苹果不允许拍照。The Good Morning America 的体验视频也没有显示这一点，不过在主题演讲的场景中确实有根顶带。

在这项专利中，苹果详细介绍了这根头顶背带的细节信息：

此外近日获得的相关专利中，还展示了屏幕滤镜、Light Seal 等等。

Light Seal 就是贴合面部的一圈橡胶材质，苹果此前分享了一个动画指南，向用户展示如何更换 Light Seal，契合不同的脸型。

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