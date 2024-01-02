包括无风扇型号，同德 Palit 计划推出三款 RTX 3050 6GB 显卡

IT之家 1 月 2 日消息，根据国外科技媒体 videocardz 报道，同德（Palit）将推出三款全新的 RTX 3050 6GB 显卡，其中一款采用被动式散热设计。

报道称其中 2 款属于 StormX 系列，另一款属于 KalmX 系列，三款型号目前已经现身俄罗斯电商网站，IT之家附上型号如下：

GeForce RTX™ 3050 StormX OC 6GB -- NE63050S18JE-1070F

GeForce RTX™ 3050 StormX 6GB -- NE63050018JE-1070F

GeForce RTX™ 3050 KalmX 6GB -- NE63050018JE-1070H

不过页面信息和此前爆料信息存在出入，例如显存带宽错误地显示为 224 GB/s（应该为 168 GB/s），不过基础时钟频率为 1042MHz，TDP 为 115W，和现有 8GB 型号并不相同，且型号名称和产品代码显然来自新的代码。

据博板堂消息，英伟达 RTX 3050 6G 桌面显卡现已延迟至今年 2 月上市，定价 179 美元（IT之家备注：当前约 1278 元人民币）。

预计 RTX 3050 6G 桌面显卡将采用移动版 RTX 3050 6G 的 GPU 核心，拥有 2560 CUDA，显存为 6GB 96bit，TGP 功耗为 75W，适合做成 ITX 显卡或单槽 / 半高显卡。作为参考，RTX 3050 8G 显卡配备 GA106-150 GPU，拥用 2560 CUDA，加速频率 1.78GHz，配备 8GB 128bit GDDR6 显存，显卡功耗 130W。

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