美国芯片股创 2009 年以来最佳年度表现，英伟达和 AMD 功不可没

IT之家 12 月 31 日消息，美国半导体公司的股票有望录得十多年来最佳年度表现，其中被视为最直接受益于人工智能（AI）的芯片制造商功不可没。

今年，费城半导体指数无疑是美股市场最耀眼的明星之一，全年涨幅高达 65%，创下 2009 年金融危机后以来的最大年度涨幅，当时该指数暴涨 70%。尽管周五收盘下跌 0.8%，但仍接近历史高位。

IT之家注意到，30 只成分股中，除沃尔夫斯比德公司外，其余 29 家公司股价均在 2023 年实现上涨。其中，英伟达无疑是最耀眼的明星，股价涨幅超过 200%，成为首家市值突破万亿美元的芯片制造商。另一家 AI 芯片巨头 AMD 今年股价也飙升了近 130%。

沃尔夫斯比德公司是唯一表现不佳的芯片股，股价全年下跌 37%。这家生产电动汽车功率模块的公司今年发布了两份令人失望的业绩预告，原因是新建工厂的生产问题不断。

值得一提的是，芯片设计公司 ARM 于今年 9 月上市，最初表现波动较大，但随后强势反弹，自 10 月低点以来累计涨幅接近 60%。

展望未来，随着人工智能、电动汽车等新兴技术的快速发展，以及全球供应链逐步恢复，芯片行业仍有望保持强劲增长势头。

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