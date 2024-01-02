2023 全球高端手机战报：苹果 71% 独占鳌头、三星 17% 排第二、华为 5% 强势回归

IT之家 1 月 2 日消息，根据市场调查机构 Counterpoint Research 公布的最新预告报告，2023 年高端手机（批发价超过 600 美元）销量同比增长 6%，创下新纪录。

该机构预估，2023 年高端手机销量在全球市场份额占比将近 25%；销售额占比将近 60%，在全球智能手机市场整体下滑的大背景下，成为提振市场的重要增长点。

高级分析师瓦伦・米什拉（Varun Mishra）在谈到高端市场的增长时说：

智能手机市场的消费者购买模式发生了转变。考虑到智能手机的重要性，消费者愿意花更多钱购买能长期使用的高品质设备。 对许多消费者来说，拥有最新、最棒的旗舰手机也已成为一种身份象征，尤其是在新兴市场，他们直接从中档价位跃升至高档价位。此外，由于促销季和融资方案的影响，这些设备的价格也越来越亲民。

细分到品牌方面，苹果仍是高端市场无可争议的领导者。不过由于华为 Mate 60 系列的发布，苹果今年的份额有所下降；三星凭借着 Galaxy S23 和可折叠系列，获得了更多份额，可折叠手机也已成为高端市场的差异化产品。

细分到市场，2023 年全球高端市场的增长主要由中国、西欧、印度以及中东和非洲地区（MEA）驱动。

该机构认为中国、印度、中东和非洲以及拉丁美洲的高端市场销售额很可能创下新纪录，其中印度将成为全球增长最快的高端市场。

在高端市场中，推动增长的是超高端市场。2023 年，1000 美元及以上价位的市场占据了高端市场总销售额的三分之一以上。

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