供应链消息称苹果 Vision Pro 头显 1 月 27 日在美国上市，索尼为屏幕“第一供方”

IT之家 1 月 2 日消息，据“华尔街见闻”报道，供应链消息称苹果 Vision Pro 头显预计将于 1 月 27 日正式登陆美国市场。

据悉，现款苹果 Vision Pro 头显使用 OLEDoS（硅基 OLED）屏幕，使用“彩色滤光片（CF）+ WOLED 方案”，WOLED 发出白光后通过 RGB 彩色滤光片产生色彩。

▲ 图源 苹果官网

报道称，目前索尼为苹果 Vision Pro 头显屏幕的“一供”，而“二供”据称来自一家“匿名中国公司”，该公司将成为 Vision Pro“能否扩大产能的关键”。

另据IT之家先前消息，天风国际分析师郭明錤表示，Vision Pro 是苹果 2024 年最重要的产品，今年 Vision Pro 出货预估约 50 万部。

郭明錤此前同时声称，若用户对 Vision Pro 的反应优于预期，将带动行业形成“Vision Pro 是下一个消费电子明星产品”的共识，并提升相应供应链股价。

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