今起无人机需实名登记“身份证”，适飞高度不超 120 米

IT之家 1 月 2 日消息，据大疆官网新闻稿，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》目前已经正式实施，该条例规定了“飞行民用无人驾驶航空器”（以下简称无人机）应进行实名注册登记，并规范了无人机飞行高度及飞手的责任范围。

据悉，无人机飞手应登录民航部门官网（https://uas.caac.gov.cn）为所属无人机进行实名注册登记，并将登记后生成的二维码打印粘贴在无人机机身显眼处。

IT之家注意到，违反规定“未经实名登记实施飞行活动”的飞手，由公安机关责令改正，并处 200 元以下罚款，情节严重的，处 2000 元以上 2 万元以下罚款。

此外，在《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》下，微型无人机适飞高度不超过 50 米，轻、小型无人机适飞高度不超过 120 米；中、大型无人机无适飞空域，大疆提到：

“适飞高度不超过 120 米”即“无人机距离地表的真实高度”，飞手如在 100 米高的楼顶放飞无人机，无人机距楼顶的高度应小于 20 米。

此外，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》对飞手的年龄也进行了限制，不满 8 周岁的“无民事行为能力人”只能操控微型民用无人机飞行，“8 周岁以上不满 18 周岁的限制民事行为能力人（未成年人）”只能操控微型、轻型民用无人机飞行，且操控时需要有成年人在场指导，否则监护人将面临罚款处罚。

IT之家附大疆提供的无人机“实名登记”、“驾驶执照”、“责任险”参考表如下：

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