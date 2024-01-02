比亚迪：腾势 D9 获得 2023 年年度 MPV 车型销量冠军，年销累计 11.92 万辆

IT之家 1 月 2 日消息，比亚迪汽车日前宣布，MPV 车型腾势 D9 以 2023 年 1-12 月累计销量 119182 辆的成绩“加冕”2023 年中国全品类 MPV 市场销冠。

腾势 D9 自 2022 年 10 月开始交付，去年 1 月即夺得 30 万元以上新能源豪华 MPV 车型销冠，官方称“开启一整年蝉联之路”。而在去年 10 月，该车成为最快达成 10 万台量产车的中国新能源豪华车型。

官方更称，腾势 D9“凭借一己之力”扭转了自 2017 年起 MPV 市场的下行趋势。2023 年 MPV 市场年销同比增幅约为 18%（1-11 月），新能源渗透率约为 20%。作为对比，2022 年 MPV 市场新能源渗透率不到 10%。

比亚迪方面还表示，腾势 D9 此次取得 2023 年度 MPV 车型销冠“无需定语”，打破了合资车型 20 余年的垄断。

据IT之家今天早些时候报道，比亚迪 12 月新能源汽车销量达 34.1 万辆，2023 年累计销量 302.44 万辆，同比增长 62.3%，超额完成年初定下的 300 万辆目标。其中，腾势汽车 12 月销量为 11929 辆，仰望汽车 12 月销量为 1593 辆，方程豹汽车销量为 5086 辆。

此外，腾势 D9 PREMIER 创始版四座车型将于今年一季度开启交付，预售价 66 万元、限量 99 辆。

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