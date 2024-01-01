比亚迪海豹系列车型限时至高优惠 7000 元，原价 16.68 万元起

IT之家 1 月 1 日消息，比亚迪海豹两款车型开启限时权益，冠军版可享 2000 元抵扣 9000 元购车款（优惠 7000 元），DM-i 可享 2000 元抵扣 7000 元（优惠 5000 元），活动时间 1 月 1 日-31 日。

IT之家注意到，相比海豹 DM-i，冠军版车型新增了真皮座椅、真皮方向盘、后排隐私玻璃以及扶手箱升降杯托。

该车在保留原有车型基础上新增 700km 尊贵型，配备最大功率 170kW、最大扭矩 330Nm 的电驱动总成，并搭载最大充电功率 150kW 的高电压电驱升压快充技术。

海豹 DM-i 基于“海洋美学”设计理念打造，尺寸为 4980*1890*1495mm，轴距为 2900mm。

该车提供 1.5 升和 1.5T 两套 DM-i 混动系统：

骁云-插混专用 1.5 升发动机 最大功率为 81 千瓦 ，峰值扭矩为 135 牛・米；匹配最大功率为 145 千瓦、峰值扭矩为 325 牛・米的驱动电机

骁云-插混专用 1.5T 发动机最大功率为 102 千瓦，峰值扭矩为 231 牛・米；匹配最大功率为 160 千瓦、峰值扭矩为 325 牛・米的驱动电机

NEDC 工况纯电续航里程根据车型不同，提供 121 公里和 200 公里可选。

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