比亚迪护卫舰 07 车型限时降价 1.8 万元，原价 20.28 万-28.98 万元

IT之家 1 月 1 日消息，比亚迪护卫舰 07 开启限时权益，可享 2000 元抵扣 20000 元购车款（相当于优惠 1.8 万元），活动时间 1 月 1 日-31 日。

此外还有多项权益：

护卫焕新礼 ：3 年 0 息、5000 元置换补贴

护卫无忧礼 ：非营运车辆三电系统终身保修，首任车主整车包修期 6 年 / 15 万公里

护卫充电礼 ：首任车主自购车当日起可享受 2 年内免费充电桩及安装服务

护卫智联礼：全系 2 年免费车机流量（每月 5GB）、2 年免费云服务、免费在线导航、免费 OTA 系统升级、免费智能语音在线、2 年免费 E-CALL 紧急救援、I-CALL 智慧客服

IT之家附配置信息：

护卫舰 07 共有六款配置，包含 DM-i 和 DM-p 两种动力，以及 100KM、205KM 和 175KM 三种续航里程版本，售价区间为 20.28-28.98 万元。

护卫舰 07 长宽高分别为 4820/1920/1750mm，轴距为 2820mm；侧面采用上下双腰线设计，还采用了隐私玻璃和隐藏式门把手设计。

该车搭载比亚迪超级混动技术，提供 DM-i 与 DM-p 两种动力架构，采用骁云-插混专用 1.5T 高效发动机、EHS 电混系统、超级混动专用功率型“刀片电池”。发动机最大功率为 102kW，其中两驱版的电动机最大功率为 145kW；四驱版的双电机最大总功率为 295kW，最大总扭矩 656N・m，官方公布 0-100km / h 加速仅需 4.7 秒。

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