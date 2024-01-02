比亚迪赵长江：腾势 N7 高快 NOA 正在备案，首台后装车已入厂

IT之家 1 月 2 日消息，去年 9 月，比亚迪推出了基于“天神之眼”高阶智能驾驶辅助系统的腾势 Pilot“高快智驾包”，腾势 N7 选装价为 15000 元，其中新客户限时 12000 元。

比亚迪腾势销售事业部总经理赵长江今天表示，腾势 N7 的高快 NOA 已经在备案中，即将投放。他还提到，后加装高快 NOA 智驾客户的第一台车已经入厂了，后续可以在三个月内完成加装。

此外，他还表示“2024 年是 OTA 年”，所以旗下所有车型都会进行升级，其中腾势 N7 可以通过 OTA 将充电速度提高 30%，实现 10 分钟近 300km 的补能效率。

据腾势汽车官方消息，腾势 N7 高阶智驾全享包驾车已陆续抵达全国 99 城，并已于上个月启动高速 NOA 推送，目前试驾车已到店。

腾势官方称，从去年 11 月份高阶智驾体验季展开以来，搭载“天神之眼”的腾势 N7 高速 NOA 经历了重庆魔鬼立交、深圳及北京高速的重重考验，在大曲率弯道、跟车和变道控制等方面展现出了“智驾第一梯队”的强硬实力；同时，在专业媒体开展的夜间 AEB 测试、夜间雪地辅助驾驶测试中表现优异。

据IT之家了解，腾势 N7 目前可选装腾势 Pilot 高阶智驾全享包 / 高快智驾包，其中高快智驾包搭载新一代 NVIDIA DRIVE Orin 中央芯片，能够提供高速 NOA 在内的 30 多项智能驾驶辅助功能，不支持城市 NOA 辅助驾驶。

如果选装腾势 Pilot 高阶智驾全享包，腾势 N7 可实现高速 NOA、城市 NOA 等多项智能驾驶辅助功能，并且还支持交通标识识别、自动泊车、手机遥控泊车功能。

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