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年销 300 万辆汽车目标达成，消息称比亚迪豪掷约 20 亿奖励经销商

2024/1/2 17:01:14 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 张子枫我老婆航空先生 的线索投递！

IT之家 1 月 2 日消息，比亚迪汽车 2023 年累计销量 302.44 万辆，同比增长 62.3%，超额完成年初定下的 300 万辆目标，增长势头迅猛，不仅一举夺得了中国汽车年度销冠，也夺得了全球新能源汽车销冠。

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据第一财经报道，从多位知情人士处获悉，达成销量目标后，为奖励经销商，比亚迪预计将豪掷约 20 亿元给经销商“发红包”

报道称，对于完成销量目标的门店，比亚迪将按照每辆车 666 元的标准进行发放；对于未完成销量目标的门店，比亚迪将按照门店的销量目标完成率乘以 666 元每辆车的标准进行发放。据悉，比亚迪全国门店大多数都完成了销量任务。

此外，博主 @向北不断电 也透露了类似的奖励计划，并表示“一般小一点的店一年卖 1000 多，南方地区大一点的有 3 4000，取个平均值 1500，基本上每家店 100 万”。

据IT之家此前报道，2023 年，比亚迪汽车在多个细分市场实现对燃油车的替代，其中，王朝丨海洋 2023 年全年销售 2877353 辆，同比增长 55.3%。秦 PLUS、宋 PLUS、海豚等车型依旧是各自品类的销量支柱。

腾势汽车 2023 年全年销售 127840 辆。腾势 D9 一举夺得年度 MPV 销冠，2024 年腾势 N7 的城市 NOA 也将 OTA。

仰望汽车与方程豹汽车都在 2023 年 11 月正式开启交付，仰望 U8 单月销量突破 1500。

比亚迪 2023 年出口 242765 台，同比增长 334.2%。目前的比亚迪新能源足迹已经覆盖全球六大洲的 70 多个国家和地区，超 400 个城市。

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关键词：比亚迪

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