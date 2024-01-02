XREAL 将在 CES 2024 发布智能 AR 眼镜新品 Air 2 Ultra，镜框配有摄像头

IT之家 1 月 2 日消息，AR 眼镜厂商 XREAL 日前官宣将参与 CES 2024 展会，届时将推出 XREAL Air 2 系列新品 ——XREAL Air 2 Ultra。从名字来看，这款产品的定位将会是 Air 2 系列的旗舰机型。

IT之家注：美西时间 1 月 9 日-12 日，美国拉斯维加斯即将迎来全球最大的消费电子盛会 —— 国际消费电子产品展览会 CES 2024。

从官方放出的预告来看，XREAL Air 2 Ultra 号称“超强全能，无限潜能”，在其镜片右侧的支架区域配有一个摄像头，这与 Air 2 / Pro 系列产品不同。外观方面，这款眼镜依旧维持 XREAL Air 2 / Pro 的造型设计。

作为参考，XREAL Air 2 系列眼镜号称经过 7 项人体工程学优化升级，引入镁合金横梁、外壳超轻塑胶粒子等多项新材料，将机身重量降低 10% 至 72g（不含鼻托），并且“进一步刷新行业纪录”。

据IT之家此前报道，XREAL Air 2 和 XREAL Air 2 Pro 于去年 9 月 6 日上市，官方称在延续前代设计语言和技术的基础上，围绕“显示、人体工程学、音质”AR 眼镜三大核心体验点进行升级。

其中，XREAL Air 2 全球首搭索尼 0.55 英寸 Micro-OLED 微型显示屏，内置自研“惊鸿锐影”光学引擎 3.0 ，并搭载全新的 X-Spatial Sound 2.0 隐秘空间声场方案，通过相位叠加原理实现防泄漏音。

XREAL Air 2 Pro 在 XREAL Air 2 的基础上加入了电致变色技术，通过手动调节镜片透光率，可以适应任意时间和任意场景的光线环境。

此外，与 XREAL Air 2 配套的空间计算终端 XREAL Beam 采用“空中飞鼠”的空间交互形式：XREAL Beam 化身遥控器，通过遥控点选实现 App 界面交互。官方曾表示，XREAL Beam 可与 XREAL Air 2 组成“观影完全体”，无需与任何智能设备连接，即可观影刷剧。

价格方面，XREAL Air 2 首发价 2499 元，XREAL Air 2 Pro 售价 2999 元。

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