IDC 预测今年中国大陆 PC 市场出货量同比增长 3.8%：AI PC 快速发展、性价比用户占比提升

IT之家 1 月 2 日消息，IDC 今日发布《2024 年中国 PC 市场十大洞察》报告，对今年国内 PC 市场的趋势进行预测，主要围绕“出货量增长”、“AI PC 占比提高”、“性价比用户占比提升”三点进行论述。

IDC 表示，随着疫情后社会的逐渐恢复和经济活动的逐步回归正轨，中国大陆 PC 市场也将迎来回暖，今年整体 PC 市场出货量同比去年有望增长 3.8%。

具体细分，IDC 预测今年上半年出货量同比上升 1.5%，下半年 PC 市场同比增长率将为 5.6%，其中高性能 PC 产品及轻薄笔记本的市场份额均得到提升，整体呈现“K 型趋势”。

IT之家同时从报告中得知，随着 PC 市场出货量增长，IDC 认为“AI PC”占比也将水涨船高，预计今年 AI PC 占比将达到 55%，2027 年将达到 85%，而此类硬件的普及也将带动消费者生态呈现“多元化趋势”。

在受众市场方面，IDC 声称今年“精明自主”的用户将持续提升，此类顾客将优先购买综合价格与性能的“性价比类产品”；此外政教市场今年也将呈现“集中采购潮”，促使商业产品及“性价比”产品出货量呈现较大增长，而市场产品均价也将进一步下探。

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