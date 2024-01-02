美国针对苹果 App Store 的反垄断调查正“全力推进”，第三方应用商店有望成现实

IT之家 1 月 2 日消息，美国司法部反垄断部门负责人最新表态，针对苹果 App Store 独家垄断地位的调查正在“全力推进”，这意味着 iPhone 用户梦寐以求的第三方应用商店和侧载应用功能或许即将成为现实。

长期以来，苹果对 iPhone 第三方应用的独家控制一直受到反垄断监管机构的密切关注。无论是消费者想要购买应用，还是开发者想要发布应用，App Store 都是唯一渠道。苹果拥有绝对控制权，决定哪些应用可以上架，并制定包括 15% 或 30% 佣金在内的条款，开发者和消费者别无选择，而这被诸多监管机构视为违反竞争法。

欧洲方面已率先出手。欧盟通过《数字市场法案》(DMA) 明确了 App Store 受该法约束，要求苹果开放 iPhone 应用市场竞争，最有可能的合规方式就是允许竞争对手的应用商店登陆 iPhone 平台。苹果必须在明年 4 月之前遵守这项法规，据悉该公司至少一年来，甚至更长时间，为此组建了专门团队进行应对。

在美国，司法部多年来也一直在进行同样的调查，许多竞争专家预计调查结论也将与欧盟类似：要求苹果允许第三方应用商店或侧载应用，甚至两者兼而有之。《金融时报》援引美国司法部反垄断部门负责人 Jonathan Kanter 的话暗示，裁决即将到来。Kanter 自 2021 年 11 月上任以来，一直希望对苹果提起诉讼。他领导的部门多年来一直在调查苹果 App Store 的政策，Kanter 表示，调查工作目前正在“全力推进”。然而，随着美国总统大选临近，政府潜在的更迭也为这项调查增添了紧迫感。

微软预计将成为首批为 iOS 应用开设第三方应用商店的科技巨头之一，多家大型游戏公司也可能紧随其后。游戏收入约占苹果 App Store 总收入的一半。

IT之家注意到，除了美欧之外，苹果在全球范围内也面临着类似的监管压力。上周有消息称，日本也正在准备自己的反垄断法案。据《日经亚洲》周二报道，日本监管机构正在准备反垄断立法，要求像苹果和谷歌这样的科技巨头向第三方应用商店开绿灯，并允许任何应用使用替代支付方式。

种种迹象表明，苹果在遵守欧洲法律的同时，很可能会选择一次性在全球范围内做出改变，而不是被逐个国家或地区逼迫就范。

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