每人最高获赔 50 美元，苹果公布 2500 万美元“家人共享”诉讼案和解金分发细节

IT之家 1 月 3 日消息，苹果公司于 2023 年 12 月发布公告，宣布同意支付 2500 万美元和解金，以了结有关“家人共享”功能的集体诉讼。

苹果官方近日公布了 2500 万美元的相关赔偿事宜细节，受影响的用户每人最高获赔 50 美元。

符合“家人共享”集体诉讼案的用户：

美国公民

于 2015 年 6 月 21 日至 2019 年 1 月 30 日期间，至少与另一人一起加入了苹果家人共享计划

用户在此期间通过苹果 App Store 购买了第三方应用程序的订阅服务

提交方式

访问 Walter Peters vs Apple Inc. 网站

然后选择在线提交还是邮寄提交申请

点击“下一步”完成程序

提交申请的窗口开放至 2024 年 3 月 1 日

获赔金额

2500 万美元（IT之家备注：当前约 1.78 亿元人民币）中，1000 万美元（当前约 7120 万元人民币）用于支付律师费

剩余 1500 万美元（当前约 1.07 亿元人民币）分给符合条件的苹果用户--目前尚不清楚每位索赔者将获得多少赔偿金，但每人最高可获得 50 美元的赔偿金

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