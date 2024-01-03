距今已 43 年，微软 Windows 的祖先 86-DOS 现身网络

IT之家 1 月 3 日消息，从 Win11 系统往前追溯，微软的 Windows 系统“祖先”可以认为是 MS-DOS（早期称为 PC DOS，因为该操作系统是为 IBM PC 开发的），不过再往前追溯，则是 86-DOS。

Windows 爱好者 NTDEV 近日发布推文，表示网友 f15sim 将最早的 86-DOS 版本上传到了互联网档案馆。该版本为 0.11，其附带磁盘的照片也被上传到了存档中。

NTDEV 浏览了 Open SIMH（History Simulator）上的 86-DOS 0.11 版本，注意到这个古老的软件中有九个文件，有趣的是，其中一个是国际象棋模拟器。

IT之家附上主要应用如下：

RDCPM：一种复制（？）实用程序，可能与 CP / M 有关

HEX2BIN：据 86DOS 开发人员 Tim Patterson 称，这是一款开发工具，“除了编辑器之外，拥有汇编语言开发的所有基本工具”。

ASM：最初用 Z80 ASM 编写的 8086 汇编程序

TRANS：Z80 到 8086 的翻译器

SYS：可能是将命令解释器写入新软盘的实用程序（类似于早期 MS-DOS 版本的做法）

EDLIN：MS-DOS 中的行编辑器，这里是它简陋的起源。

86-DOS 是西雅图计算机产品公司（SCP）为其基于 Intel 8086 的计算机包开发和销售的一个操作系统，目前已停产。最初该操作系统被称为 QDOS（Quick and Dirty Operating System），在 SCP 于 1980 年开始授权其他厂家使用该操作系统后，该系统的名称更改为 86-DOS。

86-DOS 具有与数字研究公司的 CP / M 操作系统类似的命令结构和应用程序接口 ，从而开发者可以轻松地从后者移植程序至 86-DOS。后来 86-DOS 被微软收购，MS-DOS 和 IBM PC DOS 就是从 86-DOS 发展而来。

86-DOS 0.11 版本于 1980 年 8 月发布，距今已 43 年。

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