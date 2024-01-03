微软预告 PowerToys 键盘管理器新特性：可快捷启动应用 / 网站

IT之家 1 月 3 日消息，根据国外科技媒体 Deskmodder 报道，微软正在为“键盘管理器”（Keyboard Manager）开发新功能。

“键盘管理器”是一款 PowerToys 工具，可让用户重新分配全局和每个应用程序的键盘快捷方式。

当前 PowerToys 版本中，“键盘管理器”可以重新映射特定应用程序（或整个系统）中的按键和快捷方式，或为输入指定文本创建快捷方式。例如，电商客服可以创建某个快捷组合，粘贴常用的文本片段。

微软计划进一步增强“键盘管理器”，支持使用自定义快捷方式启动应用程序，并指定应用程序参数和启动状态（最小化或最大化）等更多选项。

此外升级版“键盘管理器”还能为网站创建快捷方式，例如设置某个快捷键组合按键，可直接调用默认浏览器，打开 IT之家网站。

目前尚不清楚微软何时发布新版“键盘管理器”，目前 PowerToys 最新版本是 0.76.2，主要增加了将快捷方式映射到文本的功能、重新设计 PowerToys Run、新的文件资源管理器加载项以及修复其他 BUG。

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