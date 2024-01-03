蔚来与隆基绿能签署战略合作协议，推动汽车充换电站使用光伏发电

IT之家 1 月 3 日消息，据蔚来官方消息，2024 年 1 月 3 日，蔚来与隆基绿能联合宣布签署战略合作协议。双方将紧密合作并共同推动充换电站使用光伏发电绿色清洁能源，打造行业领先的光储充换一体站，在推进分布式光伏配合 V2G 车网互动、建立“出行碳中和”相关行业标准等方面展开合作，助力交通领域“碳达峰、碳中和”目标的实现。

蔚来高级副总裁沈斐与隆基绿能产品与解决方案中心总裁吕远代表双方签约，蔚来创始人、董事长、CEO 李斌与隆基绿能董事长钟宝申共同见证。

蔚来是全球最大的智能电动汽车换电网络运营商，在全球市场建设和运营超过 2300 座换电站。同时，蔚来也是中国市场建设充电桩数量最多的汽车品牌。

隆基绿能董事长钟宝申表示：“从‘碳中和’的角度看，双方的合作将成为发电侧与用电侧围绕‘出行碳中和’打造‘全球碳中和’的典范。期待双方在光伏与充换电基础设施、V2G 系统解决方案以及‘出行碳中和’相关行业标准方面碰撞出更多火花，全面助力交通出行系统的能源基础设施底座朝着更加清洁、更加绿色、更加低碳的方向发展，也让广大的新能源汽车车主畅享绿色、零碳新生活。”

蔚来创始人、董事长、CEO 李斌表示：“蔚来与隆基绿能的此次战略合作，将推动光伏发电在汽车行业的进一步普及，让更多的新能源车使用光伏绿电作为主要的能源来源，为智能电动汽车产业的高质量发展贡献力量。”

IT之家从公告中获悉，蔚来与隆基绿能合作的首座 HPBC（Hybrid Passivated Back Contact，复合钝化背接触）光伏换电站也在西安奥体中心投入运营。

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