消息称英伟达正开发“Skinny Joe”AI GPU：700W TDP，特供中国

IT之家 1 月 3 日消息，根据国外科技媒体 tweaktown 报道，英伟达正开发名为“Skinny Joe”的全新 AI GPU，预估为中国特供版本，其 TDP 为 700W。

根据曝光的参考 Dev_ID 列表，“Skinny Joe”仅次于新款 L20 AI GPU 和英伟达（NVIDIA）GeForce RTX 4090 D 显卡。

目前尚不清楚“Skinny Joe” AI GPU 的具体规格信息，不过预估可能是 H100 或者 H200 的“瘦身”版本。

IT之家附上相关信息如下：

Added/updated support for

NVIDIA_DEV.15FA = "NVIDIA DGX Station / PH402 SKU 200"

NVIDIA_DEV.15FB = "NVIDIA GP100 SKU 200"

NVIDIA_DEV.15FF = "NVIDIA GP100 SKU 15ff"

NVIDIA_DEV.1DBD = "NVIDIA Tesla GV100 DGX1-V"

NVIDIA_DEV.2342 = "NVIDIA GH200 120GB / 480GB" ; 900W TDP

NVIDIA_DEV.2345 = "NVIDIA GH100-88K-A1" ; 700W TDP

NVIDIA_DEV.237F = "NVIDIA Skinny Joe" ; 700W TDP

NVIDIA_DEV.2685 = "NVIDIA GeForce RTX 4090 D"

NVIDIA_DEV.26B7 = "NVIDIA L20" ; 275W TDP

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