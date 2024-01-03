新款保时捷 Taycan 刷新纽北电车纪录，比特斯拉 Model S Plaid 快 18 秒

IT之家 1 月 3 日消息，保时捷官方宣布，车手 Lars Kern 驾驶一辆预生产的全新 Taycan 车型在纽博格林北环赛道上取得了 7 分 07 秒 55 的单圈成绩，比上一个电车冠军特斯拉 Model S Plaid 快了 18 秒，仅落后 Rimac Nevera 2.25 秒（7:05.298）。

这一成绩比他上一次创造的纪录快了 26 秒，当时他驾驶的是一辆 Taycan Turbo S Sport，而之前特斯拉 Model S Plaid 创造的纪录是 7 分 25 秒 231，这次保时捷足足拉开了 17.681 秒。

保时捷官方目前还没有揭晓任何关于这款新车型的参数信息，甚至还没有确认这款车的名称。

该车型系列负责人 Kevin Giek 表示，“在赛车运动中，26 秒基本相当于是‘半辈子的时间’。Lars 在纽北赛道上跑出的 7 分 07.55 秒的成绩非常惊人，将 Taycan 与电动超级跑车置于同一水平”，“令人印象深刻的是，在这几圈后，Lars 几乎跑出了完全相同的成绩。”

保时捷称跑圈视频将于三月中旬发布，这可能意味着届时将公布更多有关这款新车的情报，或者直接发布一款 Taycan 新车型，外媒预测新车会命名为 Turbo GT，届时IT之家将为大家带来详细报道。

保时捷目前最顶级 Taycan Turbo S 可提供 750 马力，零百加速只需 2.6 秒。外媒认为，Taycan Turbo GT 将采用三电机配置，输出功率可达 1000 马力（746 kW / 1014 PS），接近特斯拉 Model S Plaid 的 1020 马力（761 kW / 1,034 PS）。此外，这款新车型还将采用改进的底盘和新的空气动力学元件，例如碳纤维扰流板。

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