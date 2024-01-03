Unpacked 2024 定档：三星官宣 Galaxy S24 系列手机 1 月 18 日发布，号称“开启移动 AI 新时代”

IT之家 1 月 3 日消息，三星官方现已正式官宣将于北京时间 1 月 18 日凌晨 2 点在圣何塞举办 Unpacked 2024 发布活动，slogan 为“开启移动 AI 新时代”。

准备好，一起迎接 Galaxy AI 时代。 从您生活中重要的电子设备开始，释放全新的创造力，生产力和可能性。 这就是属于你的 AI 手机。 Galaxy AI，来了。

革命性的移动体验即将到来。准备好发现一个充满可能性的新时代，利用最新的 Galaxy 创新技术，改变您的生活、联系和创造方式。全新 Galaxy S 系列将为迄今为止最智能的移动体验设定更高标准。 我们将揭示最新的 Galaxy 创新，提供一种基于 AI 的全新移动体验。

目前 @Evan Blass 已经曝光了三星 Galaxy S24 规格，而且沃尔玛前几天也不小心提前上架了 Galaxy S24+（虽然截至IT之家发稿已被撤下，但仍有一些截图在网上流传），我们一起来看一下吧。

参数方面，三款机型都将搭载高通骁龙 8 Gen 3 芯片，旗舰级的 Ultra 型号将配备 6.8 英寸 Dynamic AMOLED 2X 显示屏，分辨率为 QHD+ (1440p)，亮度为 2600 尼特；并将配备 200MP 主摄（SOCELL HP2SX）；并将配备 5000mAh 电池，可在 30 分钟内将电量从 0% 充至 65%，并将采用钛金属设计，支持 IP68 防尘防水，当然还有内置 S Pen。

三星 Galaxy S24+ 配备 6.7 英寸 Dynamic AMOLED 2X 显示屏，比 S23 + 稍大，而且分辨率也从 FHD+（1080p）升级为 QHD+（1440p），且亮度高达 2600 尼特。

三星 Galaxy S24+ 将配备 50MP 主摄（相信又是 ISOCELL GN3），并且可以录制 8K 视频，能够为用户提供 30 倍数码变焦功能，并将支持 2 倍和 3 倍“双长焦”。

其他方面，S24 + 将配备 12GB 内存，并提供 256/512GB 存储，内置 4900mAh 电池，可在 30 分钟内从 0% 充至 65%，还将采用 Armor Aluminium 2.0 材质，支持 IP68 防尘防水。

至于 Galaxy S24，列出的规格中唯一与 S24+ 不同的地方在于 6.2 英寸 Dynamic AMOLED 2X 显示屏，且仅有 FHD+ 分辨率 (1080p) 和 2600 尼特亮度。

其他方面，三星 Galaxy S24 将配备 8GB RAM、128GB 和 256GB ROM，内置 4000mAh 电池，可在 30 分钟内从 0% 充至 50%。

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