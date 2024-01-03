消息称三星和美光第 1 季度 DRAM 价格已上调 15%-20%

IT之家 1 月 3 日消息，全球存储巨头持续减产，加上人工智能和高性能计算应用的兴起，以及智能手机市场的库存补充等诸多因素影响，推动了存储产品价格的持续上涨。

根据集邦咨询报道，有消息称三星和美光计划 2024 年第 1 季度提高 DRAM 价格，增幅在 15% 至 20% 区间。

由于人工智能和高性能计算的应用日益广泛，加上智能手机和个人电脑市场逐渐复苏，市场预计 2024 年 DRAM 供应紧张。

业内人士表示，目前第 1 季度的合同价格谈判已经开始，存储厂商计划 1 月调整 DRAM 价格，敦促客户为未来的使用需求做好规划。

市场上有报道称，三星最近宣布 DRAM 价格将从 2024 年第一季度开始上涨至少 15%。虽然目前还没有 NAND 闪存涨价的明确迹象，但预计会跟进上涨。IT之家援引该机构观点，预计 DRAM 价格上涨趋势将持续到 2024 年底。

对于 2024 年第一季 DRAM 价格走势，TrendForce 目前维持季节性平均涨幅 13-18% 的预测，其中移动 DRAM 涨幅最高，服务器 DRAM 则相对保守。

集邦咨询认为，由于 2024 年全年需求前景不明，内存制造商认为有必要继续减产，以维持内存产业的供需平衡。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。