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三星澳大利亚确认 Galaxy S24 系列手机 1 月 18 日发布

2024/1/2 23:59:59 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 1 月 2 日消息，三星澳大利亚官方确认将于北京时间 2024 年 1 月 18 日上午 2 点举行 Galaxy Unpacked 芯片发布会，带来 Samsung Galaxy 新功能。

三星 Unpacked 2024 活动主题为“Galaxy Al is coming”，预计届时将推出最新的 Galaxy S 系列旗舰机型。

目前 @Evan Blass 已经曝光了三星 Galaxy S24 规格，而且沃尔玛前天也不小心提前上架了 Galaxy S24+（虽然截至IT之家发稿已被撤下，但仍有一些截图在网上流传），我们一起来看一下吧。

参数方面，三款机型都将搭载高通骁龙 8 Gen 3 芯片，旗舰级的 Ultra 型号将配备 6.8 英寸 Dynamic AMOLED 2X 显示屏，分辨率为 QHD+ (1440p)，亮度为 2600 尼特；并将配备 200MP 主摄（SOCELL HP2SX）；并将配备 5000mAh 电池，可在 30 分钟内将电量从 0% 充至 65%，并将采用钛金属设计，支持 IP68 防尘防水，当然还有内置 S Pen。

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关键词：三星手机galaxy S24

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