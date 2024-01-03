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一加 Ace 3 手机号称“同档性能新标杆”：骁龙 8 Gen 2 芯片、16GB LPDDR5X RAM、1TB UFS 4.0 存储

2024/1/3 11:55:32 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
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IT之家 1 月 3 日消息，“一加手机”官方微博日前发布多篇博文，对一加 Ace 3 手机的性能参数部分进行了预热，这款手机将在明天 14:30 发布，号称“同档位性能新标杆”、“满级性能满血释放”

IT之家从微博中得知，一加 Ace 3 配备骁龙 8 Gen 2 芯片，AnTuTu 跑分 1743901，同时采用 1TB UFS 4.0 存储，拥有“天工散热系统 Pro”技术，并号称获得了 TÜV 南德 48 个月 A 级流畅认证。

▲ 图源 “一加手机”官方微博（下同）

此外，官方提到这款手机配备 16GB LPDDR5X RAM，并采用了“内存基因重组 2.0 技术”，号称“34 个常用应用 72 小时保活”、“内存卡顿次数降低 95%、App 启动异常降低 48%”。

另据此前报道，一加 Ace 3 手机将配备 6.78 英寸“全球首发 1.5K 东方屏”，搭载 5500 毫安时电池，配备 SUPERVOOC S 电源管理芯片，IT之家整理该机型公布的参数信息如下：

  • SoC：高通骁龙 8 Gen 2

  • 屏幕：6.78 英寸 1.5K“东方屏”，分辨率 2480×1264，峰值亮度 4500 尼特

  • 后置摄像头：50MP+8MP+2MP

  • 前置摄像头：16MP

  • RAM + 存储空间：12GB + 256GB、16GB + 512GB、16GB + 1TB

  • 特性：新一代“雨水触控”、Wi-Fi 7、全区域多功能 NFC、双扬声器、双频 GPS、三频北斗

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关键词：一加 Ace 3一加手机

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