一加 Ace 3 手机号称“4 年续航无忧”：配备 5500mAh 长寿命电池、搭载 SUPERVOOC S 电源管理芯片

IT之家 1 月 3 日消息，“一加手机”官方微博今天对一加 Ace 3 手机的电池部分进行了预热，这款手机将在明天 14:30 发布，号称“长寿命电池 4 年续航无忧”。

IT之家从微博中得知，这款手机搭载 5500 毫安时电池，配合 1.5K 东方屏，据称“可让屏幕在流畅的同时更加省电”。

此外，官方还强调一加 Ace 3 手机配备 SUPERVOOC S 电源管理芯片，号称“行业最高 99.5% 放电效率”。

▲ 图源 “一加手机”官方微博

另据官方此前预热消息，一加 Ace 3 将配备 6.78 英寸“全球首发 1.5K 东方屏“搭载全新自研的“超帧超画引擎”， 支持所有游戏的 120 帧超帧和 1.5K 超级分辨率的满血同开。

同时，这款手机还拥有新一代“雨水触控”功能，并支持“超级信号工程”，配有 360° 电竞环绕天线、全区域多功能 NFC、红外遥控，支持 Wi-Fi 7；配备超薄屏幕指纹、超线性立体声双扬声器、双频 GPS、三频北斗等，支持 4 年 3 次安卓大版本升级。

一加 Ace 3 此前已经现身电信终端产品库信息。这款新机预计搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，内置 5500 mAh 电池，提供 16GB + 1TB、16GB + 512GB、12GB + 256GB 三种存储规格，前置 1600 万像素摄像头，后置 5000 万像素 + 800 万像素 + 200 万像素摄像头。

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