美国宇航局发布新视频，科普光年概念

IT之家 1 月 3 日消息，在天文学中，光年是使用非常频繁的距离单位，那么什么是光年呢？美国宇航局近日发布视频，科普介绍了光年的概念。

IT之家附上视频如下：

要理解光年，必须要先理解光时（light-time）。想象你发射了一束光线，1 秒的行走路径是 18.6 万英里（30 万公里），1 分钟为 1116 万英里，1 小时为 6.71 亿英里。

根据这些测量结果，我们可以知道从太阳发出的光到达地球需要 8.2 分钟，到达木星需要 43.2 分钟。

而太阳发出的光线行走 1 整天，可以传播 161 亿英里，超出柯伊伯带；而 29 光天就能到达奥尔特云（Oort Cloud）的内壁。

而光行走 1 年的距离为 5.8 万亿英里，距离地球最近的恒星是系外行星是 Proxima Centauri & Proxima B，距离地球 4.25 光年，即 24 万亿英里，如果航空公司提供飞往那里的喷气式航班，需要 500 万年。

我们的银河系可能包含 1000 到 4000 亿颗恒星，直径约为 10 万光年。不过我们的邻近仙女座星系大约 22 万光年宽；另一个星系 IC 1101 的宽度也达到了 400 万光年。

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