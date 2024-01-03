太阳爆发大耀斑，我国夸父一号卫星拍到“太阳礼花”

IT之家 1 月 3 日消息，IT之家从中国科学院紫金山天文台官方微信公众号获悉，新年伊始，当大家沉浸在万象更新的喜悦中时，太阳也为我们送来了跨年“礼花”的祝福 —— 北京时间 2024 年 1 月 1 日太阳爆发了一个 X5.0 级耀斑，该耀斑开始于 05:36 （2023 年 12 月 31 日 21:36 UTC），同时伴随有日冕物质抛射。这也再次刷新了第 25 太阳活动周最大耀斑的记录，“夸父一号”卫星（ASO-S）的三个载荷成功地记录了这次爆发。

ASO-S / LST / SDI 耀斑观测视频

“夸父一号”上的 LST 白光太阳望远镜 WST 进行了耀斑期间的白光 360nm 耀斑成像。我们能看到多个位置明显的白光增亮现象。

ASO-S / LST / WST 耀斑观测视频

除了多个仪器记载的耀斑观测，“夸父一号” 上 LST 载荷的日冕仪 SCI 也捕捉到了日冕物质抛射成像。

太阳活动周期及其最新预测结果

“夸父一号”是我国首颗综合性太阳探测卫星，于 2022 年 10 月发射，“夸父一号”卫星的三个载荷成功地跟踪和记录了这次爆发，将为太阳物理学家带来加速高能电子的相关信息。综合利用“夸父一号”卫星的观测数据，同时结合国内外相关观测设备提供的多波段数据，未来科研人员将围绕此次 X5.0 级耀斑开展进一步的科学研究。

阳活动第 25 周即将进入高峰期，借助“夸父一号”这颗“太空之眼”，科研团队还将继续记录和研究更多的太阳爆发。

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