代码疑似泄露 Meta Quest Pro 2 头显，分辨率暴涨 77%

IT之家 1 月 3 日消息，元宇宙巨头 Meta 的野心似乎并未因旗下 Quest Pro 的商业失利而受挫。上个月，博主 Brad Lynch 在社交媒体 X 上发帖称，Quest 系统内核代码中疑似出现了分辨率高达 2392 x 2560 像素、采用 LCD 显示屏且最高刷新率达 90Hz 的头显信息。该消息引发了业界对 Meta 可能正在研发更高分辨率 VR 头显的猜测，甚至有分析人士认为这可能是针对下一代 Quest Pro 的大升级。

根据 Lynch 的解读，这意味着该头显很可能采用双面板设计，单眼分辨率将比 Quest 3 高出 35%，比 Quest Pro 更是高出 77%。值得一提的是，Meta 此前产品 Quest Pro 和 Quest 3 的分辨率信息也曾通过类似的内核代码泄露提前曝光。因此，这次的代码发现极具可信度，很可能预示着 Meta 正在研发一款全新的 VR 头显。

目前尚不清楚该代码究竟指向的是众多原型中的一个，还是确有上市计划的头显设备。众所周知，Meta 一向热衷于平行开发多个未来产品原型。如果这确实是有上市计划的头显，那么很有可能是 Quest Pro 的继任者。

IT之家注意到，Quest Pro 于 2022 年 10 月上市，但并未取得理想的市场成绩。Meta 或许正计划在 2024 年推出搭载更高分辨率显示屏和更快芯片组的升级版产品。

此外，有报道称三星和谷歌计划在 2024 年年底推出混合现实 (MR) 头显与苹果的 Vision Pro 展开竞争，Meta 或许也希望用一款 Quest Pro 2 来迎战强敌。

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