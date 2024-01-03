Quest 3 跻身 Steam VR 头显排行榜第四，Meta 占超六成市场份额

IT之家 1 月 3 日消息，根据最新 Steam 硬件和软件调查数据，Meta Quest 3 异军突起，在 2023 年 12 月份成为 Steam 平台上使用率第四高的 VR 头显，成功超越老牌头显 HTC Vive。

根据 Steam 每月随机抽样用户进行的硬件和软件调查数据，Quest 3 的使用份额从 11 月的 5.2% 飙升至 12 月的 7.74%，增幅远超其他头显。这一势头有望继续保持，甚至可能很快超越 Oculus Rift S 登上第三名宝座。

值得注意的是，虽然 Quest 2 自上市以来一直稳居 Steam 头显排行榜榜首，但其使用占比在 12 月份略有下降，即便其售价自 11 月中旬起已降至 250 美元（IT之家备注：当前约 1785 元人民币）。这可能与 Quest 2 用户升级到 Quest 3，或者 Quest 3 对用户群的吸引力更大有关。

值得注意的是，Steam 调查的数据涵盖了通过 Valve 的 Steam Link 应用、Meta 的 (Air) Link 模式以及第三方应用 Virtual Desktop 将 Quest 作为 PC VR 头显使用的情况。

Meta 旗下的所有 VR 头显，包括 Oculus Rift、Rift S、Oculus Quest、Quest 2、Quest Pro 和 Quest 3，合计占据了 Steam 平台 VR 头显使用份额的 62% 以上，遥遥领先其他厂商。有传言称 Meta 将推出更具性价比的 “Quest 3 Lite”，进一步巩固其市场地位。排名第二的 Valve Index 头显使用份额仅为 18% 左右，与 Meta 的差距明显。

总体来看，Steam 平台上使用 VR 头显的用户比例略有下降，从 1.89% 降至 1.84%。自 2020 年初调查方法调整以来，这一数据一直徘徊在 2% 左右，因此无法与之前的年份直接对比。这反映了 PC VR 市场相对停滞的现状，以及用户逐渐转向独立 VR 平台 Quest 的趋势。

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