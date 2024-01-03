路特斯 ELETRE 获得无锡市高快速路 L3 自动驾驶测试牌照

IT之家 1 月 3 日消息，日前，路特斯搭载 L3 级别自动驾驶功能的 ELETRE 测试车辆在无锡市正式获得高快速路自动驾驶测试牌照。未来，路特斯将在无锡市政府等部门支持、监督和指导下，在指定区域开展 L3 高快速路自动驾驶道路测试，以推动 L3 自动驾驶应用场景落地。

据路特斯官方称，当前路特斯 ELETRE 车型正在申报工信部 L3 准入试点，力争成为首批进入 L3 级自动驾驶准入试点的车型，路特斯致力于成为高级别自动驾驶赛道的先行者。

IT之家注意到，路特斯高快路领航功能已涵盖了北京、上海、广州、深圳、杭州、无锡等国内 22 个城市，预计在 2024 年第一季度将拓展至全国。路特斯 ELETRE 智能驾驶系统可实现按导航限速自动控制车辆目标车速，避免车辆超速行驶；能实现智能巡航控制、自动汇入、自动汇出匝道、车道居中保持、大车避让、智能变道等主要功能，并通过驾驶员状态监测摄像头，对驾驶员的接管状态进行实时监控。

硬件方面，路特斯 ELETRE 配备了行业领先的 34 个智驾感知硬件，包含 4 颗 128 线激光雷达、4 颗角毫米波雷达、2 颗 4D 毫米波雷达，最远探测距离达 300 米，同时配备了 7 颗 800 万像素超高清摄像头、4 颗 200 万像素高清摄像头、12 颗超声波雷达以及 1 颗注意力检测摄像头，以五重感知维度的深度融合，可远距离探测行人、车辆、交通标志和环境中的其他物体。

冗余配置是实现 L3 级自动驾驶安全运行的重要要素。路特斯在搭载 34 个传感器的基础上，在车端配备双智能驾驶控制器、双制动控制单元、双转向控制单元、独立通信链路、双 IMU 系统、双电源供电系统的冗余系统，实现安全双保障。双域控制器上各配备一颗 NVIDIA DRIVE Orin 芯片，两颗芯片算力可达 508 TOPs。

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