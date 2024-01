蝉联插混 SUV 车型单月销冠两年半，第 80 万辆比亚迪宋 PLUS 下线

IT之家 1 月 3 日消息,比亚迪今日宣布,SUV 车型宋 PLUS 车系第 800000 辆新车在比亚迪西安工厂正式下线,此次下线的新车是一辆宋 PLUS DM-i 冠军版。

比亚迪官方更称,宋 PLUS 车系已经连续 31 个月获得插混 SUV 车型的销量冠军,亦是中国品牌最快实现 80 万辆的新能源 SUV 车型。在刚刚过去的 12 月,该车系单月销量为 50725 辆;2023 年一整年的销量达到 427071 辆。

IT之家注:宋 PLUS DM-i 于 2021 年 3 月上市,距今将近三年。在 2023 年 6 月 19 日,宋 PLUS 冠军版车型上市,其中宋 PLUS DM-i 冠军版共 4 款配置,宋 PLUS EV 冠军版也是 4 款配置。

宋 PLUS DM-i 冠军版售价:

110KM 旗舰:15.98 万

110KM 旗舰 PLUS:16.98 万

150KM 旗舰 PLUS:17.98 万

150KM 旗舰 PLUS 5G:18.98 万

宋 PLUS EV 冠军版售价:

520KM 豪华:16.98 万

520KM 尊贵:17.98 万

520KM 旗舰:18.98 万

605KM 旗舰 PLUS:20.98 万

据IT之家昨日报道,比亚迪 12 月新能源汽车销量达 34.1 万辆,2023 年累计销量 302.44 万辆,同比增长 62.3%。

比亚迪年度销量超额完成年初定下的 300 万辆目标,不仅一举夺得了中国汽车年度销冠,也夺得了全球新能源汽车销冠。

