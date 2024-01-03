蝉联插混 SUV 车型单月销冠两年半，第 80 万辆比亚迪宋 PLUS 下线

IT之家 1 月 3 日消息，比亚迪今日宣布，SUV 车型宋 PLUS 车系第 800000 辆新车在比亚迪西安工厂正式下线，此次下线的新车是一辆宋 PLUS DM-i 冠军版。

比亚迪官方更称，宋 PLUS 车系已经连续 31 个月获得插混 SUV 车型的销量冠军，亦是中国品牌最快实现 80 万辆的新能源 SUV 车型。在刚刚过去的 12 月，该车系单月销量为 50725 辆；2023 年一整年的销量达到 427071 辆。

IT之家注：宋 PLUS DM-i 于 2021 年 3 月上市，距今将近三年。在 2023 年 6 月 19 日，宋 PLUS 冠军版车型上市，其中宋 PLUS DM-i 冠军版共 4 款配置，宋 PLUS EV 冠军版也是 4 款配置。

宋 PLUS DM-i 冠军版售价：

110KM 旗舰：15.98 万

110KM 旗舰 PLUS：16.98 万

150KM 旗舰 PLUS：17.98 万

150KM 旗舰 PLUS 5G：18.98 万

宋 PLUS EV 冠军版售价：

520KM 豪华：16.98 万

520KM 尊贵：17.98 万

520KM 旗舰：18.98 万

605KM 旗舰 PLUS：20.98 万

据IT之家昨日报道，比亚迪 12 月新能源汽车销量达 34.1 万辆，2023 年累计销量 302.44 万辆，同比增长 62.3%。

比亚迪年度销量超额完成年初定下的 300 万辆目标，不仅一举夺得了中国汽车年度销冠，也夺得了全球新能源汽车销冠。

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