中国车企包揽以色列电动汽车年销量冠亚军：由比亚迪、吉利拿下

IT之家 1 月 3 日消息，据新华社报道，以色列汽车进口商协会当地时间 2 日公布 2023 年电动汽车销量情况，数据显示中国车企比亚迪、吉利分别拿下了该国全年电动汽车销量冠亚军。

其中，比亚迪 ATTO 3（IT之家注：元 PLUS 的海外版）是 2023 年以色列最畅销的电动汽车，全年销量累计达到 14244 辆，而比亚迪旗下的其他车型贡献了 901 辆。

吉利汽车旗下的几何 C 则夺得了当地电动汽车全年销量亚军，取得 7129 辆的销量。特斯拉、现代汽车分别以 6767 辆、4424 辆的成绩紧随其后。

数据显示，中国电动汽车在当地占全年电动汽车销量的 60.98%，相比 2022 年增长了一倍多。此外，比亚迪也成为了以色列市场第四大畅销汽车品牌。

燃油车方面，奇瑞 2023 年在当地售出 11162 辆汽车，位居所有汽车品牌中的第六名。

据IT之家此前报道，比亚迪曾在 2023 年 7 月宣布成为以色列 2023 年上半年最畅销电动车品牌。ATTO 3 车型于 2022 年 10 月登陆以色列市场并开启交付，当地售价 156500 以色列新锡克尔（当前约 306658 元人民币）。

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