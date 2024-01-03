十一部门开展“信号升格”专项行动，实现 4G 和 5G 信号显著增强

IT之家 1 月 3 日消息，工业和信息化部等十一部门发布关于开展“信号升格”专项行动的通知。

通知的主要目标是实现移动网络（4G 和 5G）信号显著增强，移动用户端到端业务感知明显提升，资源要素保障更加有力，监测评估能力持续增强，为广大用户提供信号好、体验优、能力强的高品质网络服务。

通知称，到 2024 年底，超过 8 万个重点场所实现移动网络深度覆盖（即重点场所的关键点位均达到相关覆盖标准要求），2.5 万公里铁路和 35 万公里公路、150 条地铁线路实现移动网络连续覆盖（即线路沿线 95% 的区域达到相关覆盖标准要求）。移动网络下行均值接入速率不低于 200Mbps，上行均值接入速率不低于 40Mbps，卡顿、时延等主要业务指标加快改善，移动网络达标速率占比不低于 90%（即 90% 情形下达到相关速率标准要求）。

通知称，到 2025 年底，超过 12 万个重点场所实现移动网络深度覆盖、3 万公里铁路和 50 万公里公路、200 条地铁线路实现移动网络连续覆盖。5G 网络覆盖深度和广度持续完善，5G 流量占比显著提升。移动网络下行均值接入速率不低于 220Mbps，上行均值接入速率不低于 45Mbps，卡顿、时延等主要业务指标全面优化，移动网络达标速率占比不低于 95%（即 95% 情形下达到相关速率标准要求）。

IT之家附通知全文：

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